Mina Settembre 2: l'ultima puntata raggiunge il 28,6% di share e si farà la terza stagione

Le ultime due puntate della seconda stagione di Mina Settembre andate in onda su Rai 1 sono state viste da 5.076.000 spettatori, raggiungendo il 28,6% di share. Più del doppio del secondo miglior risultato della serata, il 10,9% di share, con 2.157.000 spettatori, raggiunto da Che tempo che fa, il talk show su Rai 3 condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto.

In un intervista a Fanpage, Fabrizio Cestaro, sceneggiatore di Mina Settembre, ha annunciato che stanno già lavorando alla terza stagione, che si concentrerà su nuovi temi e non tornerà sul triangolo romantico.

La serie è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, ma la versione televisiva si discosta molto dalla sua controparte cartacea. Ciononostante, sono molti i messaggi ricevuti dallo scrittore per aver creato il personaggio che poi è arrivato in tv.

«Una delle fiction più belle girate a Napoli con un cast di attori belli bravi e divertenti (Ludovica Nasti superlativa!!!) Stasera abbiamo pianto molto e già ci sentiamo orfani di Mina. Complimenti a tutti. Grazie al grande e mitico Maurizio de Giovanni per averci regalato un’altra perla. E intanto mi risuonano ancora nella testa le note di “Una notte a Napoli”…» e «La magia di una bellissima fusione la mente geniale di una penna straordinaria come quella di Maurizio de Giovanni che si incontra con la magia di una regista favolosa come quella di Tiziana Aristarco. Quando i libri incontrano la televisione nascono dei veri propri capolavori di gioiellini di racconti, dove ognuno di noi può ritrovarsi» sono alcuni dei post scritti su Facebook per l'autore.

Ludovica Nasti, già conosciuta per il suo ruolo di Lila nella fiction Rai “L'amica geniale”, in una storia Instagram scrive: «Siete in tantissimi» riferendosi ai fan che le hanno scritto per il suo ruolo di Viola, giovane orfana adolescente che ha saputo parlare a molti ragazzi. «Semplicemente, grazie! Viola ed io vi amiamo tutti. A Serena Rossi, grazie grazie e ancora grazie»