Serena Rossi è incinta? «Rimandate le riprese di Mina Settembre». Grande gioia dopo il matrimonio segreto con Davide Devenuto

Serena Rossi e Davide Devenuto starebbero per avere un altro bambino. A rivelarlo è il settimanale DiPiùTv, secondo cui l'attrice napoletana sarebbe incinta. La coppia, da sempre molto attenta alla propria privacy, non ha ancora confermato la notizia. Ma per il settimanale non ci sono dubbi: «Ha scoperto da poco di essere di nuovo incinta, la sua gioia è incontenibile». Serena Rossi «dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori - si legge - è partita per le vacanze con la sua famiglia e alcuni amici in Molise e per un po’ è anche sparita dai social, così come ha fatto suo marito».

Serena Rossi, matrimonio in gran segreto con l'attore Davide Devenuto: la foto e l'abito delle nozze

Serena Rossi, la gravidanza e le riprese di Mina Settembre

La gravidanza di Serena Rossi potrebbe avere delle ripercussioni anche sulle riprese della terza stagione di Mina Settembre, seguitissima fiction Rai ambientata proprio a Napoli. «L’attrice avrebbe dovuto iniziare a girare tra la fine di questa estate e gli inizi dell’autunno - scrive il settimanale -, stagione attesissima e per cui c’è già la sceneggiatura pronta, ma è stata rimandata a data da destinarsi».

Il matrimonio segreto

Per Serena Rossi e il collega Davide Devenuto si tratterebbe del secondo figlio dopo Diego, nato nel nel 2016.

La coppia si è sposata in gran segreto lo scorso 21 giugno, alla presenza di pochi intimi. Per la coppia di attori la privacy è una priorità inderogabile.