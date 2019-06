Naike Rivelli dice no al Gf Vip: «Meglio morire poveri sotto un ponte»

siamo semplici e umili artiste che quando non lavorano fanno una meravigliosa vita di campagna

Unasempre e comunque controversa. La figlia di, nota soprattutto per le sue uscite a metà tra lo scandalo e il trash su, ha fatto sapere di aver rifiutato di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. E lo ha fatto a modo suo, senza peli sulla lingua.«Mediaset, grazie ma non grazie. Come ogni anno, super fiera di aver detto di no al Grande Bordello Vip. Quest'anno conduce Signorini, si salvi chi può!» - ha scrittoin un post su, in cui ancora una volta si mette in posa con lo scopo preciso di dare scandalo - «Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset!».Il post diha ovviamente generato una grande quantità di commenti, con gli utenti che si sono divisi tra chi ha criticato il Gf Vip e chi, invece, ha ricordato alla webstar: «Tu non puoi proprio parlare di trash». Alcuni fan diinvece hanno commentato così: «Peccato, con te gli ascolti sarebbero volati».Poche ore dopo il primo post,ha anche pubblicato un divertente video in cui è in compagnia della mamma,. «Altro che Vip,», scrivementre si accinge a spostarsi con la madre a bordo di una Ape.