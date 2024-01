«Non ti pago», Francesco Paolantoni contro Sergio Castellitto: «Un altro commedicidio»

Dopo la messa in onda della reinterpretazione di «Non ti pago», celebre commedia di Eduardo De Filippo, il web insorge con le critiche. Tra coloro che non hanno gradito la commedia, anche Francesco Paolantoni.

Il comico e attore napoletano ha, infatti, pubblicato un post su Facebook scrivendo: «Un altro commedicidio».

Numerosi i commenti in sostegno di Paolantoni, la maggior parte indirizzati verso l'interpretazione di Sergio Castelitto, considerato «poco adatto» ad interpretare il ruolo di protagonista.

Paolantoni ci tiene, però, a specificare di non star giudicando l'attore «ma l'operazione».

«Davvero c'è bisogno di una spiegazione? - risponde l'attore ad uno dei commenti sotto il suo post - Non credo. E non credo neanche che Eduardo non vada rifatto. Anzi, rivisitazioni? Può essere, ma trasformare una commedia perfetta in un dramma cupo e angosciante proprio no».