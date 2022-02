Pechino Express: ecco le coppie in gara, l'itinerario e la data d'inizio

È arrivata la data tanto attesa: Pechino Express tornerà il 10 marzo? E a Sky, che ne ha dato l'annuncio, sono certi «questo viaggio avrà dell'incredibile». Dopo il successo che il programma condotto da Costantino Della Gherardesca ha avuto due anni fa su Rai 2, dopo lo stop per pandemia lo show torna con nuove coppie e su una nuova rete. Sky è pronto a dedicare il suo primo Canale (Sky Uno) al reality che vede protagonisti dei vip in un viaggio impervio.

Pechino Express al via, il promo della nuova edizione

Pechino Express, l'itinerario

Per il 2022 l'itinerario sarà la Rotta dei Sultani. Sarà un percorso tra Occidente e Oriente tra culture diverse. Si partirà dalla romantica Cappadocia per andare verso instanbul dove attraverseranno la "sublime porta" per poi raggiungere Samarcanda lungo la via della Seta. Le coppie percorreranno la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. I vip vedranno l'affascinante Petra e giungeranno poi a Dubai.

Pechino Express, dal 10 marzo: ecco le coppie in gara

Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio

Barbascura X e Andrea Boscherini, Gli Scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Fidanzatini

Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Le Tiktoker

Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi

Gianluca Fru e Aurora Leone, Gli Sciacalli

Nikita Pelizon e Helena Prestess, Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia

Pechino Express sbarca su Sky: ecco chi sono le 10 coppie in partenza

Pechino Express andrà in onda su Sky e anche in streaming su NOW. L’appuntamento è per giovedì 10 marzo.