Perla Vatiero, l'amore con Mirko Brunetti: «Uomo della mia vita, non poteva essere finita. Con Greta buone amiche»

Perla Vatiero ha raccontato a Silvia Toffanin il suo amore per Mirko Brunetti che ha ritrovato all'interno della casa del Grande Fratello. La vincitrice del reality show, durante la sua intervista a Verissimo, ha anche aggiunto: «Questo percorso è stato qualcosa di incredibile, sono grata a tutto ciò che mi è capitato. È stata un'esperienza bellissima in cui ho riscoperto me stessa e ho fatto un viaggio nelle mie emozioni più profonde». La coppia, poi, è stata raggiunta anche da Greta Rossetti.

Verissimo, le parole di Perla Vatiero

Nella sua intervista a Verissimo, Perla Vatiero ha raccontato: «Io sono cresciuta. Ho imparato ad avere autocontrollo perché ho vissuto emozioni fortissime e ho avuto una settimana molto dura dopo l'entrata di Greta, quello è stato l'unico momento in cui ho pensato di abbandonare il gioco. Provavo dolore, non gelosia, però poi, mi sono detta "Ok, devi superare questo ostacolo, cerca di essere forte e resisti". Ce l'ho fatta e alla fine, eccomi qui. Io ho sempre capito che tra noi c'era ancora il sentimento ma io su quello non ho mai avuto dubbi, purtroppo, a noi ci ha condizionato molto la nostra situazione esterna. Siamo andati a convivere quando eravamo molto giovani, avevamo progetti ma avevamo lasciato da parte la coppia e non andava bene più niente».

Poi, Perla ha aggiunto: «Io non mi sono mai fatta una ragione: non capivo come una storia così forte come la nostra potesse finire. Quando sono tornata da Temptation Island io sono tornata a casa mia, io Mirko non l'ho più visto».

La vincitrice del Grande Fratello ha concluso dicendo: «Mirko è l'uomo della mia vita, l'ho sempre saputo».

Perla Vatiero e Greta Rossetti



Perla Vatiero ha anche parlato del rapporto con Greta Rossetti che ha conosciuto bene nel contesto del gioco: «Anche lei ha ammesso che forse il suo non era vero amore nei confronti di Mirko, si era semplicemente fatta prendere dal momento.

All'interno della casa, però, ci siamo conosciute, chiarite e mi ha fatto piacere interagire con lei, anche nella settimana in cui è entrata lei, nel disagio totale, ci siamo comportate bene. Io e lei ci siamo date, donate e capite».

L'amore di Perla e Mirko

Mirko Brunetti ha raggiunto in studio Perla Vatiero e ha detto: «Io sono felicissimo che lei abbia vinto il Grande Fratello. Ho sempre creduto in Perla, anche quando lei stessa non aveva fiducia in sé. Ora, vogliamo solo viverci e non fare gli stessi errori fatti in passato. Noi abbiamo avuto troppo fretta nel fare le cose e una convivenza prematura non ci ha portato niente di nuovo. Lei è speciale per me».

Perla Vatiero ha aggiunto: «Dobbiamo riabituarci al mondo esterno e, al momento, non stiamo pensando di andare a convivere, facciamo le cose con calma. Ciò che è importante è che ci amiamo e non abbiamo mai smesso di farlo».



L'amicizia tra Greta e Perla

Poi, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati raggiunti in studio anche da Greta Rossetti che si è seduta accanto a alla vincitrice del Grande Fratello che ha detto: «Abbiamo coltivato il nostro rapporto, la nostra amicizia è nata piano piano. Io e Greta ci siamo confrontate su tanti temi e argomenti e ci siamo trovate». L'influencer ha aggiunto: «Non mi sarei mai aspettata che saremmo diventate amiche e lei, dentro al Gf, è stata la mia forza perché io ho un carattere un po' più debole del suo».