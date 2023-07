Rai 1 cancella "Oggi è un altro giorno", la rabbia di Jessica Morlacchi: «Sono basita»

Continuano gli stravolgimenti di programmi e palinsesti Rai e Mediaset in vista della prossima stagione televisiva. Dopo l'addio a "Che tempo che Fa" di Fabio Fazio, la tv di Stato ha annunciato anche la cancellazione di "Oggi è un altro giorno", popolare talk show condotto dalla giornalista Serena Bortone, nato con lo scopo di analizzare luci e ombre del Paese e la complicata ripartenza dell'Italia dopo la pandemia da Covid-19. È andato in onda su Rai 1 dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2023.

La decisione di non rinnovare il talk show per una quarta stagione è stata accolta con grande amarezza dalla cantante Jessica Morlacchi, vera e propria veterana dello studio. «Sono rimasta basita, senza parole», ha detto ai microfoni di SuperGuidaTv. «È stato un programma pulito in cui si parlava di tutto: cultura, attualità, politica.

Sono stati ospitati anche premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità - sottolinea - Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro».

Che ne sarà del suo futuro? «Mi era stato proposto di andare all’Isola dei Famosi, ma non mangio pesce», scherza la cantante, che poi aggiunge «Non ho mai smesso di desiderare il Festival di Sanremo perché quello il palco italiano più importante. Mi auguro di poterlo calcare di nuovo».

Serena Bortone adesso traslocherà su Rai 3. A lei è stata affidata la conduzione di "Le Parole", programma di approfondimento su temi di attualità in cui l'ex conduttore Massimo Gramellini commentava i fatti principali della settimana analizzandone appunto le "parole chiave". Salvo nuovi cambiamenti, in questa sua nuova avventura televisiva Bortone sarà affiancata dal cantautore Roberto Vecchioni e dal comico Saverio Raimondo. Per lei si tratta di un ritorno a Rai 3, visto che sulla stessa rete in passato aveva tenuto le redini di Agorà.

Per quanto riguarda Gramellini, nella stagione 2023/2024 la firma torinese farà parte della squadra di La7: a lui dovrebbe essere affidata la conduzione di un programma di attualità (non è chiaro ancora quale), con un doppio appuntamento il sabato e la domenica in prima serata.