Morto Roberto Gentile, lo storico speaker di Radio Subasio aveva 55 anni. Gli ascoltatori: «La tua voce ci mancherà»

«Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre 'noi siamo una famiglia'». Lo speaker di Radio Subasio, Roberto Gentile, 55 anni, è morto nella notte. E' la stessa emittente, attraverso i propri canali social, a darne notizia. Questo il comunicato messo dall'emittente radio con sede ad Assisi sui canali social. «Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto “andiamo a vincere” che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui». Prosegue così il post commosso condiviso sui social dia colleghi di Roberto.

Roberto Gentile, morto a 55 anni: ero uno speaker di Radio Subasio

Sul web un fiume di messaggi di cordoglio dagli ascoltatori ai colleghi, agli artisti. «Una persona favolosa e un professionista unico. Questa notizia fa davvero male. Ciao Amico ti terrò sempre nel cuore, come una delle persone migliori che io abbia incontrato in oltre 30 anni di carriera», commentano i Tiromancino. «La voce che ha accompagnato ogni mia mattina per non so quanti anni! Condoglianze» scrivono gli ascoltatori. «Aveva una voce supenda, che trasmetteva tanta tranquillità. Ci mancherà», scrive Andrea su Facebook. Poi Stefano: «Ho avuto modo di conoscere Roberto di persona. Mi aveva colpito la sua grande vitalità e il suo sorriso».

Roberto Gentile era nato a Roma, ma si era trasferito da anni in Umbria. Conduceva un programma radio la mattina ma da tempo non lavorava piu' a causa di una malattia. Per anni è stato anche voce di Rai Radio2, conducendo insieme a Massimo Cervelli «Gli spostati».