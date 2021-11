Sabrina Salerno, a Storie italiane il difficile rapporto col padre: «Ecco perché non provo rancore»

Sabrina Salerno ospite a “Storie italiane” su RaiUno. Sabrina Salerno è impegnata a “Ballando con le stelle” e nel programma condotto da Eleonora Daniele ha parlato del rapporto col padre e delle critiche del giudice Selvaggia Lucarelli.

Sabrina Salerno a “Storie italiane” torna a parlare del padre, incontrato per la prima volta all'età di 12 anni perché era stata lei a cercarlo: «Più che abbandonata – ha raccontato - mi aveva ignorata, ma un bel giorno l’ho chiamato, poi ci siamo incontrati per qualche mese. Poco dopo è morto». Ospite nel programma di Eleonora Daniele la showgirl è tornata sull’argomento: «E’ stato difficile non provare rancore – ha raccontato - ma è stato l’unico modo per salvare lui e me. Salvando lui gli ho dato la possibilità di chiedere perdono e io di riuscire a farlo. E’ stato un processo lungo perché c’è stata una mancanza di 40 anni e passa. La rabbia è distruttiva e fa male a chi la prova e va a inficiare in maniera negativa anche nella vita privata. Un problema con i genitori te lo parti dietro tutta la vita e il mio compagno infatti è un santo».

Sabrina Salerno ha anche parlato delle critiche che gli ha rivolto Selvaggia Lucarelli circa la sua fisicità: «Voglio leggere la critica in maniera positiva. Faccio un distinguo fra la Sabrina Salerno sul palco, che ha una certa fisicità e non lo nego, e quella nella vita privata. Il fatto di essere considerato una sex symbol non significa che nella vita di tutti i giorni io sia una mangiatrice di uomini. Oggi mi sento una donna che ha il coraggio di lasciarsi andare e dire le cose che vuole ma fino a un certo punto mi sono protetta col mio personaggio. Il cambiamento è iniziato con l'ultimo Sanremo dove mi sono presentata con un abbigliamento diverso. Ovviamente durante la prova a “Ballando con le stelle” avevo bisogno di un determinato tipo di vestito…”.