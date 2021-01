Sandra Milo a Live non è la D'Urso: «Io e il mio fidanzato ci amiamo ma senza sesso»

Sandra Milo choc a Live non è la D'Urso: «Io e il mio fidanzato ci amiamo ma senza sesso». Di 40 anni più giovane della musa di Fellini, Alessandro Rorato non è in studio da Barbara D'Urso perchè risultato positivo al Covid, nelle sfere però i Vip che non credono nella loro storia.

Sandra Milo 88 anni a marzo, Alessandro Rorato di 40 anni più giovane, sono fidanzati da diversi mesi e il loro amore va a gonfie vele tanto che lui le ha regalato un vistoso anello di fidanzamento. Ospiti a Live non è la D'Urso Rorato non è presente ma in collegamento perchè risultato positivo al Covid.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Nicola Zingaretti a Live non è la D'Urso:«Renzi, la... DOMENICA LIVE Domenica Live, ira di Eva Henger per la lapide di Schicchi... DRAMMA LIVE Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in lacrime a Domenica Live:...

In studio da Barbara D'Urso Sandra Milo con la figlia Azzurra, conferma la storia d'amore ma fa una confessione: «È una bella intimità - spiega alla D'Urso - ma non facciamo quella cosa lì. Il nostro è un amore spirituale e platonico, nemmeno un bacio».

Chi però non crede molto a questa storia sono i Vip nelle sfere, come Costantino Della Gherardesca, che temono in un possibile raggiro di Alessandro nei confronti di Sandra, ma la Milo è molto sicura: «Io so chi è e lo amo per quello che è,una persona bellissima dentro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA