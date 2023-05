Sciopero a Hollywood, a rischio le tue serie preferite

Gli sceneggiatori di Hollywood hanno iniziato uno sciopero dopo che il sindacato Writers Guild of America non è riuscito a raggiungere un accordo salariale con i produttori cinematografici e televisivi negli Stati Uniti. È il primo sciopero degli sceneggiatori in 15 anni e potrebbe influenzare la produzione di serie e film.

Secondo l'Associated Press, i talk show notturni saranno i primi a risentire dello sciopero. Spettacoli come "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" e "Jimmy Kimmel Live!" avranno nuovi episodi la prossima settimana, ma poi dovranno essere trasmessi episodi già andati in onda.

L'impatto sulle serie televisive, invece, richiederà del tempo per manifestarsi, poiché le sceneggiature sono completate già con molti mesi di anticipo.

I palinsesti dei servizi di streaming video, come Netflix e Amazon Prime Video, resteranno invariati fino alla prossima settimana, ma non si sa come saranno durante i prossimi mesi, visto che questo è il primo sciopero degli sceneggiatori dell'era dello streaming. Tuttavia, è possibile che, come nell'ultimo sciopero del 2007-2008, alcune serie possano essere accorciate.