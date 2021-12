Serena Grandi, l'appello a Oggi è un altro giorno: «La seconda volta che ho fatto l'amore...»

Serena Grandi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Raiuno. L’attrice Serena Grandi ha da poco scritto un libro sulla sua vita, “Serena a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate”.

Serena Grandi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Raiuno. L’attrice Serena Grandi è stata accolta in studio sulle note di una canzone di Carlos Santana: «La prima volta che ho fatto l'amore avevo 14 anni, da dimenticare…

La seconda volta – ha raccontato – è stata con questo ragazzo italo cinese e in sottofondo c’era una canzone di Carlos Santana. Quando la sento a distanza di anni ancora mi emoziono. Si chiama Sergio, l’ho cercato su Facebook e lancio un appello: “Andiamo a cena una sera…”….». Serena ha poi parlato del suo libro: «Per me è stata una seduta psicanalitica. Parlare della propria vita e rileggerla mette sempre in stato di ansia, ti fa sentire nudo.. e infatti è l’ultimo libro autobiografico che farò».

L’attrice è tornata al suo matrimonio con Beppe Ercolani: «Ho scoperto i tradimenti dopo il divorzio, me l’hanno detto gli altri. Mi ha tradito anche con un’amica, a cui darei due schiaffoni. Avevo dei dubbi, poi al battesimo di mio figlio ho collegato alcune cose e ho capito. Dicono che avere un marito puttaniere è molto meglio, ma non so se è così… Io non l’ho mai tradito, forse una volta col pensiero. Sono una monogama, sia in amicizia che in amore. E’ stato anche un papà negato... Un disastro!».

Serena Grandi ha provato anche ad avere delle relazioni con altre donne: «Volevo provare, ero talmente stanca degli uomini.. Mi raccontavano che le donne che sono state famose alla fine si congiungevano con altre donne perché venivano capite meglio. Io ho provato ma poi le cose sono andate male, non volevo più.. Allora posso dire che l’unica certezza che ho è che sono etero».

L’attrice ha poi parlato della mamma Mina Faggioli: «Le mamme non dovrebbero mai morire, sono così importanti… Per me è stata una pugnalata alla schiena, quando è venuta a mancare ero ad Arezzo. È morta d’infarto, era ormai una donna stanca. Mi ha trasmesso la sua capacità di essere un po’ “streghetta”, di vedere le cose un po’ prima che accadano…».