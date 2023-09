Verissimo, Virginia Mihajlovic: «Speravo che papà Sinisa riuscisse ad esserci...». Silvia Toffanin in lacrime

Il racconto del matrimonio di Virginia Mihajlovic ha commosso anche Silvia Toffanin che negli studi di Verissimo a Canale 5 non ha trattenuto le lacrime. La figlia di Sinisa Mihajlovic si è sposata lo scorso giugno con Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa.

I due si sono conosciuti nel 2017 a Torino, calciatore come il papà, il giovane Alesandro ha conquistato la stupenda Virginia rendendo il giorno delle nozze migliore nonostante l'assenza del papà.

«Ho capito subito che fosse quello giusto - ha confessato Virginia a Silvia Toffanin, riferendosi al marito Alessandro - Essere mamma è stato da sempre il mio sogno.

Ho una sorella e tre fratelli, non riuscirei mai a vedere una casa silenziosa e vuota. Mi sono sempre detta: 'Spero di riuscire a creare una famiglia come quella della mia mamma e del mio papà e appena ho trovato la mia stabilità ho voluto un figlio. La mia bambina ha dato gioia in casa in un periodo non molto bello».

A chi mi ha chiesto come avessi fatto a sposarmi così presto dopo la morte di papà, io rispondo che è quello che avrebbe voluto. Avevo anche il desiderio di dimostrare a Alessandro che sono forte, volevo giurargli amore eterno», ha spiegato la dolcissima figlia di Sinisa.

Senza riuscire a trattenere le lacrime, Virginia Mihajlovic ha spiegato che la sua felicità corrisponde sempre a tanta tristezza. Il matrimonio non è stato semplice, ma grazie al supporto della famiglia è riuscita a superare anche quel momento così delicato.