Stasera in Tv, in onda su Canale 5 “Viaggio nella Grande Bellezza”: aticipazioni e curiosità

Stasera in Tv su Canale 5 torna il “Viaggio nella Grande Bellezza” con una nuova stagione composta da 5 puntate. Al timone del programma ci sarà sempre l’attore marchigiano Cesare Bocci, nel ruolo di guida. La serie di documentari è realizzato da Mediaset, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli. Nella nuova stagione Cesare ci racconterà le più Grandi Storie d’Amore di tutti i tempi e le più importanti Famiglie Reali dell’Occidente. Tra i testimoni di queste passioni, Alfonso Signorini, Enrica Roddolo, Flaminia Bolzan, Eva Ravnbol e Cesara Buonamici.

Ma “Viaggio nella Grande Bellezza” dedicherà spazio anche alla città di Torino, tra i fasti dei Savoia e la modernità della Famiglia Agnelli, allo splendore del Medioevo, all’incanto di Assisi e Orvieto e alla complessa figura di Padre Pio, Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo.

Anticipazioni prima puntata

Cesare Bocci si muoverà tra passioni e gelosie, lutti e tragedie. Protagonisti del primo appuntamento saranno i Windsor ma anche Harry e Meghan, e il loro addio alla famiglia reale inglese che offrirà l’occasione per ricordare il compianto Principe Filippo, insieme a Elisabetta II e Lady Diana. Anche l’Italia però avrà il suo spazio, a cominciare da Umberto I e Margherita di Savoia, insieme alla Bella Bolognina. E poi ancora l’amatissima Grace Kelly e Ranieri di Monaco, lo Scià di Persia e Sorāyā Esfandiyāri Bakhtiyāri, senza dimenticare Felipe di Borbone e Letizia Ortiz.

Curiosità

Il programma, volutamente registrato, non ha studio. Viene girato on field, con tre camere in alta definizione, oltre a droni e apparecchiature speciali. Quando necessario, “Viaggio nella Grande Bellezza” fa uso di brevi spezzoni di materiale di repertorio o documentaristica di alta qualità. Il montato finale ha una durata di 120’ circa, a fronte di oltre 100 ore di girato per ogni puntata.