Stasera in Tv, su Rai3 la diretta del Golden Gala 2021 di atletica leggera: ecco chi gareggia per l'Italia

Stasera in tv su Rai3 va in scena il Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Appuntamento imperdibile in Italia, dove l’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea scalderà il cuore di tutti gli appassionati. Attenzione al cambio di location: per l’occasione, infatti, si gareggerà all’Asics Marathon Stadium di Firenze e non allo Stadio Olimpico di Roma, ormai pronto a ospitare gli Europei di calcio (si incomincia domani sera con Italia-Turchia). A fare la telecronaca della diretta saranno Franco Bragagna e Elisabetta Caporale.

Solo i più forti sfideranno il tempo, andranno oltre i limiti e, da campioni, scriveranno la storia. 🏅#GoldenGala, questa sera alle 20 su @RaiTre.@goldengala_roma #10giugno pic.twitter.com/3FbgXgD2Wg — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 10, 2021

Gli atleti italiani in gara

L’Italia si affiderà in particolar modo a Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Larissa Iapichino (salto in lungo), senza però dimenticarsi di Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), Yeman Crippa (5000 metri), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Davide Re (400 metri), Roberta Bruni (salto con l’asta) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli).

La diretta

La Rai dedicherà dunque un canale generalista per questo grande evento di atletica leggera, fruibile gratuitamente da tutti gli appassionati in prima serata. Il lancio del disco femminile inizierà alle 18,45 e non avrà copertura, poi dalle 19,30 il salto con l’asta femminile e il getto del peso maschile che verranno seguiti a competizione in corso. In tv, senza pause, si inizia con i 400 ostacoli femminili delle ore 20.03.