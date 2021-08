Stasera in tv su Rai1 «Doc - Nelle tue mani» con Luca Argentero e Matilde Gioli. Tutte le anticipazioni

Stasera in tv su Rai1 un nuovo doppio appuntamento con la prima stagione di «Doc -Nelle tue mani», riproposta su Rai1 giovedì 19 agosto alle 21.25 e interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro.

Stasera su Rai1 Doc, le anticipazioni

Nel primo episodio dal titolo Veleni, Andrea si trova nell'occhio del ciclone, quando un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica: incapace di difendersi a causa dell'amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine.

Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti e Agnese ha un improvviso malore. A seguire, nell'episodio Io ci sono, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l'appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo dall'ospedale definitivamente.

