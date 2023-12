Stefano De Martino trionfa con il suo "Da Natale a Santo Stefano": 10% di share. La Rai: «Programma e elegante e raffinato»

La Rai ha puntato su di lui già da qualche tempo e non si è sbagliata. Stefano De Martino trionfa ancora una volta in tv e fa record di ascolti. «Da Natale a Santo Stefano», l'One man show del conduttore ha ottenuto ieri, in prima serata su Rai2, una media del 9,5 % di share con 1 milione 600 mila spettatori. Il programma ha toccato un picco di share del 13,5% (alle 23.31) e di 2 milioni 200 mila telespettatori (alle 22.12).

I complimenti della Rai

«Un varietà tradizionale, elegante, raffinato, espressione dell'intrattenimento di servizio pubblico che ho fortemente voluto - commenta il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea - Ringrazio in primis Stefano De Martino per aver accettato la sfida, e poi tutto il team autorale, il regista Sergio Colabona, il vicedirettore Fabio Di Iorio insieme al capo progetto Valeria De Stefanis».

Maria De Filippi ospite, cosa ha raccontato

Tra gli ospiti anche la donna che lo ha scoperto: Maria De Filippi. Proprio Stefano ha raccontato il suo esordio ad ‘Amici’: «Facevano il provino quattro per volta e davanti a noi c’era tutta la giuria di Amici e nell’angolo Maria De Filippi che ci guardava. Non fui ammesso. Ringraziai e mi avviai verso la mia carriera di fisioterapista». Poi ha svelato che fu la stessa Maria a decidere di dargli un’altra possibilità e di farlo entrare nel gruppo di allievi. La De Filippi ha confermato il racconto: «Stefano ha raccontato la verità. Lui non venne preso. E’ vero che io gli misi la mano sulla spalla e dissi: ‘Ma questo ragazzo lo mandiamo via così?’. E lui venne recuperato, ripescato». Poi ha raccontato qualche altro aneddoto su di lui: “Già tu dentro Amici iniziavi a condurre. A un certo punto venne un signore e chiese chi fosse in grado di andare a Hollywood a presentare qualcosa. E chi scelse? Stefano».