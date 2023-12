Belen al veleno dopo il Natale con Luna Marì ed Elio: «Occupati sempre di tua figlia, non solo alla Vigilia. Pronta a dire la verità». Frecciatina ad Antonino?

Belen al veleno su Instagram. Dopo i giorni passati nel restort di lusso con il nuovo compagno (Elio Lorenzoni) e la figlia Luna Marì, la showgirl torna sui social per mettere le cose in chiaro dopo le voci che sono circolate nei giorni scorsi sulla presunta imposizione che lei avrebbe fatto al suo ex Antonino Spinalbese riguardo l'affidamento della figlia nei giorni di feste. Si è detto che Belen Rodriguez aveva dato direttive ben precise (e stringenti) al papà di Luna Marì. Ma le cose non sono andate così, ci tiene a specificarlo lei stessa su Instagram.

Belen al veleno sui social dopo Natale

Due giorni fa Fabrizio Corona, amico (come dichiarato dallo stesso) di Belen aveva scritto: «Quello che vi possiamo dire è che Belen, per quanto riguarda la figlia Luna Marì, per le vacanze natalizie ha deciso che dovrà stare solo con lei - si legge su Dillinger News - Prima all’Albereta, e poi in Argentina, dove passerà il capodanno insieme alla sua nuova famiglia, composta dal nuovo compagno Elio.

Antonino infatti nonostante il forte legame che ha sempre detto di avere con la figlia ha deciso di non passare la notte di Natale con lei.

I post Instagram

Notizia che ha trovato conferma, almeno nei fatti (ma non nelle modalità in cui è avvenuta), dai social. Lei ha postato le foto dall'Albereta con Elio e Luna, Antonino invece ieri ha messo una storia solamente con il suo cane. Oggi però Belen tra le foto in cui si ritrae con i figli (anche santiago ha ora raggiunto la mamma), posta anche un messaggio al veleno.

La reazione di Belen

«Ho visto post e stories create ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce». La Rodriguez continua: «Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno e non a porre l'attenzione solo nel giorno di Natale. L'amore serve sempre non solo alla vigilia».

L'“attacco” prosegue: «Ci tenevo a precisarlo, e invito a non nominarmi piu' in forma pubblica ma solo in forma privata. Altrimenti sarà costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho problemi a farlo». Il messaggio si chiude con gli auguri di natale.

Frecciatina contro chi?

Ma con chi ce l'aveva Belen? Non abbiamo nessuna certezza perché la showgirl non nomina nessuno direttamente ma l'attacco potrebbe, forse essere rivolto ad Antonino. La Rodriguez e Spinalbese, che hanno avuto una travolgente storia d’amore finita pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì, sembra non siano ancora riusciti a ricucire un buon legame in seguito alla rottura.

La fine è arrivata a causa di alcune differenze inconciliabili e di cui la showgirl e l’imprenditore digitale non hanno mai detto molto. Basti pensare che nella discussa intervista a Domenica In Belen ha preferito non nominare Spinalbese mentre ha spifferato tutti i tradimenti (senza fare nomi) dell’ex marito Stefano De Martino. Sarà quindi rivolto a lui questo messaggio? Non ci resta che aspettare le reazioni social adesso.