Stefano De Martino, gaffe musicale a Made in Sud e i fan si scatenano sui social

Lunedì 6 Maggio 2019, 23:54 - Ultimo aggiornamento: 7 Maggio, 07:00

Gaffe musicale per Stefano De Martino durante la puntata di stasera di Made in Sud. Il conduttore napoletano parlando di contributi musicali provenienti dagli Stati Uniti, ha elencato una serie di band formidabili che «ci hanno dato molto», ha sottolineato confontando The Doors, Nirvana, Led Zeppelin e Red Hot Chili Peppers con i nostrani... Cugini di campagna. Il simpatico siparietto, tuttavia, cela una gaffe, subito sottolineata sui social da molti telespettatori del programma di RaiDue: i Led Zeppelin, in realtà non sono statunitensi ma britannici.