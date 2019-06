Grande Fratello 2019, doccia bollente per Taylor Mega: il micro bikini non trattiene le curve

Lunedì 3 Giugno 2019, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 14:16

Dopo aver abbandonato temporaneamente il Grande Fratello 2019, Taylor Mega è rientrata nella Casa per la gioia degli inquilini maschi e dei telespettatori. La splendida influencer, complice il primo caldo del week end, strizzata in un micro - bikini che non trattiene le sue curve perfette, ha fatto una doccia super bollente che ha mandato i fan in delirio.Fisico scolpito e micro bikini rosso, Taylor Mega si rinfresca nella casa del Grande Fratello 2019 con una doccia super bollente. Il getto d'acqua fa spostare il top mostrando le sue curve perfette e mandando in delirio i fan. La presenza di Taylor Mega ha generato nella casa parecchie gelosie in particolare di Francesca De Andrè nei confronti di Gennaro Lillio che risentito le ha risposto a tono: «Con chi credi di avere a che fare, hai rotto, non puoi far uscire castelli che non esistono. Mi stai affibiando cose che io non faccio e a me non va bene. Sei ridicola. Quando sei nervosa vedi i flash. Credi che io non abbia mai visto una donna in vita mia? Non ho 16 anni, ne ho 28. Tu quando sei nervosa vedi quello che vuoi, ma le tue affermazioni mi stanno danto troppo fastidio. Non ti permettere lontanamente, portami rispetto. Io non sono quel tipo di persona».