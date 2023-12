Terra Amara oggi non va in onda, Canale 5 cambia il palinsesto: ecco quando torna in tv la soap opera turca

Brutte notizie per i telespettatori fedeli di Terra Amara. Nonostante le feste del Natale siano finite la soap opera turca neanche oggi, mercoledì 27 dicembre andrà in onda su Canale 5. Le avventure di Umit, Demir, Gaffur, Yilmaz, Zuleyha, Fikret e degli altri protagonisti della serie di Mediaset si fermano. Ma tranquilli, torneranno presto. Canale 5 infatti ha deciso di mandare in "ferie" la soap per il perido natalizio, ma dal 30 dicembre tutto torna come prima.

Terra Amara oggi non va in onda

La decisione arriva dai vertici di Cologno Monzese per consentire ai tantissimi fans delle vicende di Cukurova di godersi la festività con i familiari senza perdere nessun episodio inedito della soap.

Come già accaduto in occasione di altre feste quindi, Terra Amara si ferma per il periodo natalizio.

Quando torna

La soap turca tornerà regolarmente in onda sabato 30 dicembre, con una puntata speciale di quasi due ore che prenderà il via alle 14.50 e ci terrà compagnia fino alle 16.30 circa.