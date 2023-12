Un posto al sole, Peppe Zarbo non esclude il ritorno: «Tutto può succedere»

“Un posto al sole”, Peppe Zarbo a Radio2 Happy Family: «Un ritorno del mio personaggio Franco Boschi? Tutto è possibile. Ci sta che degli attori possano prendere una pausa. Un posto al sole è stato è e sarà sempre un punto di riferimento per me. Vivo a Londra, mi sono trasferito da sette anni».

Peppe Zarbo è stato ospite di Radio2 Social Club, il programma condotto da Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia, in onda su Rai Radio2 e Rai 2 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18.

L'attore, interprete di Franco Boschi in “Un posto al sole”, ha raccontato: «Vivo a Londra, mi sono trasferito sette anni fa.

Se mi manca Un posto al sole? Il nostro è un real drama, parliamo della quotidianità, siamo legati a tutto ciò che accade ogni giorno, con i nostri telespettatori festeggiamo il Natale, San Valentino, Capodanno, questo è bellissimo, li fa sentire dentro al nostro mondo, che è parallelo. Abbiamo un pubblico vastissimo, immenso, con Rai Italia ci seguono più di quaranta milioni di italiani nel mondo. È un real drama perché aderisce alla quotidianità, a quello che noi viviamo in Italia. Siamo in onda dal 21 ottobre del 1996, registriamo 256 episodi l'anno. Che rapporto si crea sul set con gli altri attori? È una seconda famiglia, con i colleghi ci si sente spesso, Un posto al sole per me è stata è e sarà sempre un punto di riferimento. Ci sta che degli attori possano prendere una pausa, ormai è diventato anche il format, dare la possibilità agli attori di defaticare e agli autori di rigenerarsi con delle nuove storie e nuove personaggi. Dopo 27 anni mi sembra il giusto equilibrio per andare avanti».

Sul possibile ritorno del suo personaggio: «Per carattere non do mai niente per definitivo, ma su tutti i temi che riguardano la mia vita. Non è possibile dire mai più. Tutto è possibile, in questo momento il mio personaggio sta in relax. Mi sono fatto crescere anche la barba. Se non escludo il ritorno? Chi lo sa, tutto è possibile, voglio salutare tutti gli spettatori di 'Un posto al sole' e dire che è bello continuare a vedere le storie. Poi staremo a vedere».