Giovedì 24 Maggio 2018, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 16:51

Il 29 maggio si registrerà una delle ultime puntate di Uomini e Donne con Sara Affi Fella, che dovrà fare la sua scelta tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.Fino all'ultimo è stata a rischio la partecipazione di Riccardi che in questa settimana è stato vittima di due incidenti stradali. Su Facebook ha pubblicato un video per far sapere ai suoi fan come sta.«Questo è il secondo incidente (il corteggiatore ha avuto prima un tamponamento in auto, poi un incidente mentre era in moto ndr), sono conciato così - mostrando il braccio sinistro ingessato - ho due costole rotte, c'è qualcuno che non vuole che io arrivi alla scelta. O mi sparate o io alla scelta mi presento. Quindi potete investirmi due volte in cinque giorni ma io alla scelta mi presento».