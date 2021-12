Valeria Sechi, la modella over 50 a “Oggi è un altro giorno”: «Tra le difficoltà ho preso in mano la mia vita»

Valeria Sechi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Valeria Sechi, mamma di cinque figli, ha iniziato una nuova vita a 50 anni diventando modella dopo la separazione dal marito.

Valeria Sechi, la modella over 50 a “Oggi è un altro giorno”

Dopo cinque anni di fidanzamento e 25 di matrimonio, Valeria Sechi ha deciso di separarsi: «Mi sono sposata - ha raccontato - giovanissima e, credevo, innamoratissima. I problemi sono iniziati subito. Ho avuto a fianco un uomo che non ha saputo gestire le difficoltà. Ci hanno sequestrato i mobili e per far vivere la cosa meno pesantemente ai miei figli sono andata a prenderli a scuola dicendo che ora avevamo un open-space. Abbiamo fatto campeggio, giocato a pallone in casa... Compiuti 50 anni sono andata in crisi, avevo vissuto più di quello che mi restava da vivere a livello matematico. Allora ho deciso di prendere in mano la mia vita, ho deciso di separarmi e andarmene in un contesto molto difficile. Senza soldi, occupazione e 5 figli a carico. Ho creato le condizioni, trovando una casa, un lavoro come fattorino e sono partita rimboccandomi le maniche».

Valeria Sechi ha poi coronato il suo sogno: «Raggiunta l’indipendenza volevo raggiungere la felicità, il mio sogno di fare la modella. Le prime pubblicità che mi hanno proposto erano per i pannoloni e le dentiere, perché siamo in realtà schiavi di un modello. Poi le cose sono cambiate, ora ho anche un mio brand. A 56 vivo della mia professione, mi sono anche licenziata anche dal mio lavoro di fattorino».

A starle vicino i figli: «Sono un carburante, non una motivazione. Ne abbiamo passate tante insieme e gli ho insegnato che quello che fa di noi una famiglia è il supportarsi, lo spronarsi...».