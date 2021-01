Walter Zenga incontra il figlio al Gf Vip: «Ci vediamo quando esci». Ma Andrea lo gela: «Perché ora?», e scoppia in lacrime

Grande Fratello Vip, Walter Zenga incontra il figlio «Ci vediamo quando esci», Andrea lo gela: «Perché ora?» poi scoppia in lacrime. Un confronto attesissimo quello avvenuto durante la diretta di venerdì 29 gennaio che ha lasciato però il pubblico interdetto.

Rapporto conflittuale

Andrea Zenga e il padre Walter hanno un rapporto conflittuale, o meglio non hanno alcun rapport. Un'assenza che Zenga Jr soffre molto e che ha raccontato anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta è arrivato il momento dell'incontro fatidico tra padre e figlio.

«Ciao pa'», dice Andrea salutando Zenga. Walter: «Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma la verità è quella che viene raccontata. Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io ero sempre in giro per il mondo, ma mi assumo le mie responsabilità. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perchè io ci sono e ci sono sempre stato, ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo».

«Forse pretendo qualcosa di troppo, però prima di me, fossi inte, parlerei con Niky, io vorrei ripartire, io non ho mai chiuso le porte a te» risponde Andrea quasi spaventato. Andrea continua a ribattere sull'importanza di parlare prima con il fratello Niccolò, ma Zenga non ne vuole parlare. «Non è il messaggio al mese che mi cambia - risponde Andrea - io vorrei qualcosa di concreto» «Il passato per me non conta più niente - Zenga - perchè non ci puoi fare più niente, se vuoi ci vediamo fuori io e te. Ma solo io e te, con Niccolò è un altro discorso».

