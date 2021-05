Xio, il TP52 di Marco Serafini del Club Vela Portocivitanova, Fantaghirò, il ClubSwan 42 di Carlandrea Simonelli (C.N. Marina di Carrara) con Lars Borgstrom a bordo e 1 Scugnizza l'Italia 11.98 di Vincenzo De Blasio (Circolo Canottieri Napoli - ITA) sono i tre campioni europei delle tre classi al termine della rassegna continentale disputata nelle acque di Capri. Oggi ultimo giorno di regate . Dopo le due prove di ieri che hanno portato a 5 le prove valide per l’assegnazione del titolo.

«È stata una grandissima soddisfazione ospitare nelle nostre acque e sulla nostra isola un evento internazionale di questo spessore e in queste circostanze – commenta così il Presidente dello Yacht Club Capri Achille D’Avanzo – al di là dei risultati sportivi, ovviamente importanti, mi piace pensare che da questa lunga settimana di sport, siano usciti tutti vincitori: gli atleti in mare, il personale a terra e tutti i capresi che hanno, ancora una volta, dimostrato la loro magnifica ospitalità».

«È stato importante crederci fino all’ultimo – aggiunge Roberto Mottola di Amato, Presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia – siamo riusciti a organizzare un’edizione così importante, dove il meteo ci ha aiutato molto, e tanto lavoro è stato fatto per mettere in sicurezza tutti i partecipanti. In questi 10 giorni abbiamo avuto regate magnifiche: dai maxi yacht del primo atto, la nostra ventosa 66^ Tre Golfi - con la sua suggestiva partenza al tramonto e il gran finale dell’europeo ORC. A ciò aggiungo, da regatante, il grande sollievo per l’equipaggio protagonista dell’incidente di domenica, la barca è persa, ma stanno tutti bene».

Anche Jean Dufour, direttore sportivo dello Yacht Club Italiano, tra gli organizzatori della Rolex Capri Sailing Week, ha portato il suo messaggio e ha rinnovato il profondo e antico legame che unisce Genova e Napoli.

«L’organizzazione di un Campionato Europeo – ha concluso Bruno Finzi, Presidente dell’ORC - Offshore Racing Congress – comincia con l’assegnazione della località ospitante due anni prima dell’evento e ha una complessità organizzativa non indifferente in circostanze normali; ancora maggiori dopo i difficili mesi che abbiamo alle spalle. Il Golfo di Napoli è un ottimo campo di regata e lo ha dimostrato pienamente durante questo europeo che, se non fosse stato per le limitazioni agli spostamenti, avrebbe sicuramente avuto una partecipazione da record; l’anno scorso avevamo 130 iscritti e abbiamo annullato per ovvi motivi, quest’anno con 62 barche in acqua possiamo tranquillamente affermare che questa è la regata della ripartenza».

Classe A

1 Xio – TP52 – Marco Serafini – Club Vela Portocivitanova - ITA

2 Fever – Swan 45 - Klaus Diederichs – RORC – C.V. Venezia - GBR

3 Freccia Rossa – TP52 – Vadim Yakimenko – Y.C. Calvi - ITA

Classe B

1 Fantaghirò – ClubSwan 42 – Carlandrea Simonelli – C.N. Marina di Carrara - ITA

2 Mela – ClubSwan 42 – Andrea Rossi – C.N. Marina di Carrara - ITA

3 Bewild – ClubSwan 42 – Renzo Grottesi – C.V. Portocivitanova - ITA

Classe C

1 Scugnizza – Italia 11.98 – Vincenzo De Blasio – Circolo Canottieri Napoli - ITA

2 Sugar 3 – Italia 11.98 – Ott Kikkas – Yacht Club Tallinn - EST

3 Topas – Farr 30 – H. Bruening – KYC – WYC – RORC - GER

Sono poi stati premiati i primi di ogni classe tra i Corinthian:

Classe A: Tengher – Swan 45 – Alberto Magnani – Yacht Club Italiano - ITA

Classe B: Chestress 3 – J122 - Giancarlo Ghislanzoni – Yacht Club Italiano - ITA

Classe C: Topas – Farr 30 – H. Bruening - KYC – WYC – RORC - GER

E due premi speciali: il Trofeo Yacht Club Italiano al club velico più rappresentato sul podio che è stato assegnato al Club Nautico Marina di Carrara e lo Swan Trophy al migliore ClubSwan nella classe più numerosa, la B, al ClubSwan 42 Fantaghirò di Carlandrea Simonelli.