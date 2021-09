«Ciclo finito, decisione sofferta lasciare le ragazze: il dispiacere è reciproco». Barbara Damiani ha rassegnato le sue dimissioni: non sarà più l'allenatrice della prima squadra e del settore giovanile dell'Aktis Acquachiara femminile. «Dopo la sconfitta di Legnano con il Como si è spento qualcosa. Ha inciso la promozione sfumata», spiega Damiani in biancazzurro dal 2011. Salto di categoria sfuggito ai playoff in gara 3. «Mancano motivazioni, stimoli ed entusiasmo per continuare. Scelta presa non a cuor leggero», ammette.

Riflessione ponderata che guarda al futuro clorato. «Sono alla ricerca di nuovi stimoli e nuove sfide», dichiara Damiani, che saluta il suo ex club. «Ringrazio l'Acquachiara. Sono stata benissimo in questi anni, condividendo successi (in primis lo scudetto under 15 nel 2013 e la promozione in serie A1) e sconfitte». Come spesso accade, dopo tante stagioni, normale cambiare aria e volgere l’attenzione altrove. «Un decennio difficile da dimenticare, che porterò sempre nel cuore, insieme a chi li ha vissuti con me».

«Auguro il meglio a Barbara Damiani. Con lei abbiamo vissuto momenti irripetibili e le do merito di aver alimentato al meglio il nostro settore femminile», afferma Franco Porzio, presidente dell'Acquachiara. «E' una professionista esemplare che conosce, probabilmente, meglio di chiunque altro questo mondo. Sono dispiaciuto della sua decisione ma posso capire: anche io da giocatore mi sono trovato nella stessa situazione che mi ha portato, poi, al ritiro in carriera per ricercare nuove avventure sportive. Le faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro umano e sportivo», conclude il numero uno acquachiarino.