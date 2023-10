Amatori Napoli-Avezzano 24-31, debutto amaro a Bagnoli

Un punticino per iniziare. E una buona prestazione al debutto tra le mura amiche. Indicazioni certamente importanti per Nicolas De Gregori, al di là della sconfitta con qualche rimpianto per capitan Alessandro Quarto e compagni. Nel girone 3 Amatori Napoli-Isweb Avezzano finisce 24-31.

Una meta di differenza. Quattro per gli abruzzesi, tre per i verdeblu. «Ci tenevamo ad iniziare bene la stagione 2023-2024. Siamo amareggiati perché abbiamo buttato la partita per nostri errori», racconta il team manager Vincenzo Lo Moriello. «L’Avezzano è una grande squadra e darà filo da torcere a tutti».

Partenza in salita. I padroni di casa si ritrovano in inferiorità numerica per il cartellino giallo rimediato da Carmine Iervolino. Momentaneamente in 14, Vincenzo Gargano porta avanti i suoi (3-0). Un mancato rilancio della difesa partenopea, però, consente agli ospiti di rovesciare gli equilibri: meta di Dario Basha e trasformazione di Giovanni Natalia. E proprio quest’episodio influirà sull’esito finale. Sfruttando il vantaggio numerico, l'Avezzano prova a prendere le distanze: meta del mediano di mischia Nicolò Speranza e nuova trasformazione del mediano di apertura Natalia (3-14). Gli ospiti allungano ancora (3-21). Allo scadere della prima frazione l’Amatori risponde con Alessio Di Fusco e la precisione di Gargano.

La meta del numero 8 napoletano dimezza lo svantaggio (10-21).

Il Gls Villaggio del Rugby incoraggia i propri beniamini e il secondo tempo si apre con la meta di Franco Cioffi. Trasforma Gargano e Napoli in scia (17-21). La seconda linea Julian Potocar va a meta e Natalia assolve il suo compito (17-28). Il numero 10 abruzzese piazza subito dopo il 17-31. Non si fa attendere la reazione dei verdeblu con la meta di Mimmo Guerriero e l’ultimo acuto di Gargano (24-31).

«Continuiamo a lavorare», assicura Vincenzo Lo Moriello, che prefigura scenari futuri. «Intendiamo riconfermare la buona striscia dello scorso campionato, finito in crescendo. E vogliamo continuare così. Ragioniamo di partita in partita, in base agli avversari del momento».

Esprime la sua Matteo Belfiore. «Volevamo vincere. Siamo migliorati. E’ stata sicuramente una partita di rodaggio. Ho fiducia nei miei compagni». Hanno inciso troppi errori di indisciplina tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Poi una ripresa ad alti livelli. «Errori dettati dalla foga, dobbiamo metterci più testa nelle prossime partite», sottolinea il classe 2001.

Player of the match Nicolò Speranza. «Siamo contentissimi del risultato ottenuto. Sapevamo di affrontare una partita molto dura, disputata con tutte le nostre forze. Siamo riusciti a centrare l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio (5 punti). Complimenti al Napoli, campo ostile e verdeblu di tutto rispetto», conclude il numero 9 dell’Avezzano (nelle foto di Luigi Petrucci).

Prossimo turno domenica 15 ottobre al Renato Speziali (ore 15.30) contro la Roma Olimpic Club 1930.