Corsa ai titoli 2021. Scatta il conto alla rovescia. Dopo l’esordio della ritmica al PalaVesuvio con la Primavera napoletana della ginnastica, è arrivato il turno dell’artistica. Capitan Manlio Massaro e compagni iniziano la loro avventura al PalaPrometeo di Ancona. Sarà una due giorni intensa (venerdì 5 e sabato 6 marzo) per la Campania 2000 del presidente Aldo Castaldo. «Puntiamo alla promozione in serie A2, è un traguardo importante. Siamo fiduciosi e scaramantici, abbiamo tutte le carte in regola ma non ci sbilanciamo», spiega alla vigilia il leader napoletano della squadra, composta da Eduardo Martano (1993), Luciano Tartaglione (2003), Emidio Della Pietra (2003), Alessandro Degli Uberti (2005), con l’aggiunta (in prestito) dello stabiese Giancarlo Polini (1992) e del romano Valerio Andi (1991).

«Affronteremo nel migliore dei modi la rassegna, suddivisa in tre tappe: Ancona, poi Siena (26 marzo), infine Napoli (9 aprile)». Le prime tre classificate conquistano l’accesso alla categoria superiore. La gara si sostanzia nel giro sui sei attrezzi (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra), tre esercizi e si sommano i migliori punteggi per totalizzare quello di squadra.

«Siamo cresciuti tutti insieme e Giancarlo Polini è un amico d’infanzia, che aggiunge grande esperienza. In passato ha gareggiato negli incontri internazionali con la Nazionale juniores e senior: sarà il nostro valore aggiunto», auspica ottimista Massaro, che confida nello spirito di squadra. “Desideriamo ben figurare e soprattutto divertirci, accomunati dalla grande passione per la ginnastica artistica», conclude l’atleta classe 1993. Pronti a seguire le indicazioni tecniche di Massimiliano Villapiano, Antonio Scardapane e Marco Castaldo, i ragazzi di Campania 2000 promettono di lanciare il cuore oltre l’ostacolo.

