Rievoca dolci ricordi il Civitavecchia. «La promozione in serie A1 nel 2013 e lo scudetto under 17 vinto nel 2017», precisa Enzo Massa alla vigilia della semifinale playout (ore 15) alla piscina Scandone. Capitan Biagio Borrelli e compagni proveranno ad archiviare al meglio gara 1. «Campionato inconsueto e strano. Non siamo mai stati al 100% della condizione, non pochi i problemi che sono susseguiti durante la regular season. Ora è il momento dei vaccini anti-Covid con le relative conseguenze», ammette il tecnico napoletano.

La Canottieri mostrerà in vasca le sue armi migliori: impegno, determinazione, convinzione. «Abbiamo ripreso a giocare con le difficoltà del caso. Siamo stati sfortunati a perdere per infortunio l’attaccante slovacco Maros Tkac, che ci permetteva di risolvere le partite con una percentuale realizzativa elevata», osserva rammaricato il coach del Molosiglio.

Sopperire all’assenza del capocannoniere sarà un altro compito non agevole per i giallorossi. «I ragazzi hanno lavorato bene. Si annuncia una sfida avvincente e un playout interessante. Speriamo di ben figurare», conclude fiducioso Massa. Il ritorno previsto mercoledì 9 giugno (ore 18), eventuale gara 3 a Fuorigrotta sabato 12 giugno (ore 15).