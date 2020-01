Internazionale del gol. La statunitense Mariah Cameron, le due greche Tatiana Georgiou e Despoina Chatzinikolaou, le due estoni Vlada Kubassova e Lisette Tammik. E ora, a completare la campagna di rafforzamento, arriva all’ombra del Vesuvio la tedesca Vivien Beil. Ultimo colpo di mercato in casa Napoli femminile con la centrocampista classe ’95, proveniente dalla University of Connecticut. Dopo l’innesto del difensore Camilla Pavana ex Chievo, subito a disposizione di mister Giuseppe Marino la bionda atleta con un passato nelle nazionali giovanili teutoniche e 32 presenze nelle ultime tre stagioni con il prestigioso college americano. Voluta fortemente dal direttore sportivo Giovanni D’Ingeo, Beil ha vinto un Europeo under 17 con la Germania, prima di trasferirsi nell’Università del Maine e successivamente nel Connecticut.



Ripresa e riscatto. Si preannuncia una nona giornata impegnativa. «Gara insidiosa contro la Roma dopo le vacanze di Natale. Sappiamo benissimo di dover preparare la sfida con l’attenzione e la determinazione che ci contraddistinguono. Abbiamo tanti buoni motivi per ben figurare. Con la Roma è maturata l’eliminazione in Coppa Italia e le ragazze sono molto motivate e hanno lavorato durante la sosta in maniera seria e professionale», spiega il tecnico napoletano.



Appuntamento domenica 5 gennaio alle ore 14.30 a Casamarciano. Capitan Emanuela Schioppo e compagne proveranno a cancellare la sconfitta patita in Coppa Italia e a consolidare la vetta in cadetteria. «Pavana e Beil ottimizzano l’organico. Per tagliare grandi traguardi, la rosa deve essere competitiva e completa. Le ragazze aumentano il tasso tecnico», afferma soddisfatto Marino per gli interventi compiuti dal club presieduto da Lello Carlino sul mercato.



Match contro le giallorosse prima partita del 2020. «Ci sono sempre molte incognite alla ripresa del campionato di serie B, quindi dobbiamo approcciare questa gara nel modo giusto con la consapevolezza di dover dimostrare, una volta di più, la nostra maturità. Ci aspetta ancora una stagione molto lunga, ma siamo pronti, avendo anche rimpinguato l’organico», conclude Marino.



Willkommen Vivien, un «panzer» per il Napoli femminile. © RIPRODUZIONE RISERVATA