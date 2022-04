«Preparatevi alla gloria». Prendono a prestito il motto dello Spartak Calcio a 5 Caserta e lo trasferiscono in pedana. Al Pala New System di Casagiove la Coppa Italia regionale di scherma viatico per i prossimi impegni nazionali. «La rassegna è andata benissimo. Nessun intoppo grazie all'organizzazione ormai rodata», spiega Aldo Cuomo, nel doppio ruolo di presidente della Federscherma Campania e maestro-responsabile tecnico del Posillipo.

«Tanti sono gli atleti campani che si sono qualificati alla fase nazionale di Coppa Italia, che si terrà a Rovigo il 30 aprile». Un buon segnale ma non inaspettato. Si entra ora nel vivo della preparazione in vista della manifestazione fissata in Veneto a fine mese. «I 6 podi, con due medaglie d'oro, mi riempiono di gioia e di orgoglio e ci caricano di responsabilità per la trasferta imminente. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff tecnico della sezione scherma rossoverde, che sta svolgendo un lavoro straordinario: Francesca Cuomo, Irene di Transo, Raffaello Caserta, Elio Malena, Lorenzo Buonfiglio, Lorenzo Agrelli e Cristiano Monge», asserisce convinto Cuomo.

Nella categoria cadetti vince lo spadista Simone Gambardella (Posillipo), che in finale supera Manuel Heim (Nedo Nadi). Sul terzo gradino del podio si affermano Daniel Paragliola (Misuraca) e Alfredo Rosa (Posillipo). Si riconferma, a distanza di una settimana, la spadista Giovannella Somma (Posillipo). È seconda Rosa Alba Losito (Club Schermistico Partenopeo), terze Flavia de Lisi (Club Schermistico Partenopeo) e Mariachiara Bernardis (Posillipo). Tra le spadiste under 17 ha la meglio Rosa Alba Losito, che batte la posillipina Adriana Manna per il gradino più alto del podio. Alessandra Gallo (Club Scherma Portici) e Alessandra Vinciguerra (Nedo Nadi) sono terze a pari merito.

Salerno patria del fioretto. Si impone Giuseppe Cupo (Club Scherma Salerno) davanti al suo compagno di sala Simone Citarella. Sono terzi Carmine Lamberti (Club Scherma Salerno) e Vincenzo Vinciguerra (Nedo Nadi) nella categoria under 20. Primeggia Chiara Bove (Club Scherma Salerno), seconda Alessandra Vinciguerra (Nedo Nadi) e chiudono terze Alessandra Calvanese (Nedo Nadi) e Alessandra Cammarota (Club Scherma Salerno).

«Sono felice di questi risultati, dato che portiamo a casa 4 titoli regionali su 4. I campioni regionali under 20 (sia nella gara maschile che in quella femminile) sono due atleti under 17: abbiamo dimostrato che siamo l'unica società strutturata nell'arma del fioretto», dichiara orgoglioso Marco Autuori. «Una conferma che trova maggior riscontro negli 8 piazzamenti, già agguantati in gare nazionali solo da settembre 2021», tiene a precisare Autuori. «Siamo competitivi in tutte le categorie, a partire dall'under 14: abbiamo un vivaio tra i primissimi d'Italia fino agli Assoluti, con due fiorettisti entrati nei corpi militari nell’ultimo triennio», conclude Autuori, che sente di dover ringraziare lo staff tecnico, composto dal preparatore atletico Valentina Iemma e dai tecnici-istruttori Stefano Apolito, Francesco Izzo e Luca Bottiglieri.

Nella sciabola maschile e femminile prevale la Champ Napoli. Si aggiudica la Coppa Italia regionale Marco Stigliano, secondo Antonio Aruta e terzi Marco Galetti e Marco Abate. Tra le giovani esulta Michela Landi, che in finale supera la compagna di sala Elisa Petrone, terze ex aequo Mariachiara Dotoli (Milleculure) e Giulia Grimaldi (Champ Napoli). Nella spada under 20 trionfa Giovanni Lombardo (Milleculure), precedendo Massimiliano Maresca (Club Schermistico Partenopeo). Chudono terzi Pietro Natale (Club Scherma San Nicola) e Andreas Heim (Posillipo).

Il prossimo appuntamento per la scherma campana sarà a Benevento con il campionato italiano paralimpico e la fase interregionale degli under 14 (partecipano anche Puglia, Molise e Basilicata).