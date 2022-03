«In Sicilia per vincere». E per confermare la vetta. Si respira entusiasmo al Molosiglio e Antonio Florena certifica il momento positivo dei giallorossi. «La gara di sabato con il Cus Palermo (ore 17) sarà sicuramente complicata», avverte il numero 6. All’andata (sabato 11 dicembre 2021) vittoria a Santa Maria Capua Vetere 11-8 con gli isolani. Il classe 2004 iscrisse il suo nome nel tabellino marcatori.

«Giocare a Palermo di solito non è mai semplice, però durante la settimana ci siamo allenati al meglio e abbiamo analizzato alcuni aspetti tattici, che ci aiuteranno sicuramente a perfezionare i meccanismi in acqua», avverte il pallanuotista napoletano, in gol con Civitavecchia (11-6), a segno con il Sori (11-7). I ragazzi di Enzo Massa proveranno a confermare la testa del girone Sud. «Essere la capolista fa sempre piacere», rivendica orgoglioso Florena.

«E’ più facile essere notati quando si lotta per le prime posizioni», ricorda soddisfatto. «Mi auguro, e credo fortemente, che con l’aiuto di tutto il gruppo possiamo continuare a lottare per il vertice della classifica fino alla fine del campionato», auspica fiducioso il player canottierino. «Il nostro un gruppo coeso e penso che nelle recenti partite si sia intravisto. Siamo una squadra giovane, che sta crescendo e si sta amalgamando maggiormente con le indicazioni di mister Massa».

Capitan Biagio Borrelli e compagni chiamati ad un’altra sfida da non fallire. «Prosegue bene la preparazione atletica con Ivan Milone: siamo carichi e le sedute in palestra al Circolo stanno dimostrando che siamo sulla buona strada», afferma Florena. «Partiremo sabato mattina e saremo di ritorno in serata. Confidiamo di conquistare l’intera posta in palio: questi tre punti sarebbero molto importanti», conclude convinto Florena (nelle foto di Gianluca Madonna). Il derby delle Due Sicilie non ammette passi falsi.