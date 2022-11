Federico e Riccardo Figlia di Granara sugli scudi al Campionato Italiano Classi Olimpiche 2022 ( CICO 2022) di Formia: quattro giorni di regata, condizioni meteo altalenanti con ben due giornate di stop per alcune classi ed una giornata finale che ha consentito di chiudere il programma e di assegnare tutti i titoli italiani. I ragazzi del Circolo Italia hanno conquistato il titolo Italiano under 23 con il, terzo posto ottenuto nella classifica assoluta.

La città di Formia, al suo terzo CICO , dopo le edizioni targate 2010 e 2016 ha visto la presenza di 400 velisti su oltre 200 imbarcazioni che si sono dati battaglia nelle classi ILCA 6 e ILCA 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 Mix, iQFOiL maschile e femminile, Formula Kite maschile e femminile, 2.4m e Hansa 303 singoli e doppi.

Ben 15 atleti della V ZONA, la Campania, in regata in 6 classi con forti emozioni nella classe 49er dove, dopo tre giorni di vertice di classifica , Federico e Riccaro Figlia di Granara sono stati superati in volata, dai due equipaggi della nazionale azzurra con la vittoria di Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò, davanti a Simome Ferrarese e Leonardo Chistè .

Un terzo posto per i due fratelli Figlia di Granara che, con i colori del Circolo del Remo e della Vela Italia, si sono anche aggiudicati il titolo di campioni italiani U23, vincendo ben 3 delle 7 prove disputate.

Una suggestiva cerimonia di premiazione pomeridiana, avvenuta presso l’Area Archeologica di Caposele, accompagnata dalle note suonate dalla Fanfara della Polizia di Stato, ha archiviato l’evento di riferimento della vela olimpica italiana che il prossimo anno si terrà nel campo di regata di Ancona.

«Fidatevi dell’intuito con coraggio, l’esperienza farà sbagliare gli altri” il pensiero di Federico e Riccardo Figlia di Granara: "così è stato per più della prima metà di campionato e siamo entusiasti di come con poco, regatando bene, siamo riusciti a portarci tra i primi posti della classifica vincendo 3 delle 7 prove del campionato, siglando risultati che difficilmente ci saremmo aspettati e che segnano i nostri primi passi nel mondo della classe olimpica. Onorati di sedere tra le prime posizioni di questo campionato, di regatare fianco a fianco con i professionisti, torniamo a casa felici perchè abbiamo acceso un bel faro nel tunnel che stiamo percorrendo, sappiamo cosa manca a noi e cosa manca agli altri, lavoreremo per migliorarci nel modo più veloce possibile. Grazie a chi è partecipe del nostro sogno, a chi ci crede e tifa».

Per il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo: «La partecipazione al Campionato italiano delle classi olimpiche è un traguardo importante di una stagione agonistica per atleti e circoli : il podio assoluto di Federico e Riccardo, le prestazioni di rilievo nella classe ILCA 6 con Ginevra Caracciolo e Giorgia Deuringer e ed i buoni piazzamenti nella classe kite con Alessandro Giannini e Gaia Falco, rappresentano un punto di partenza per la prossima stagione agonistica”

Ecco i parziali degli altri atleti V ZONA, in regata a Formia:

Hansa 303 singolo.

ALESSANDRO MIGLIACCIO ASD Peepul-Sport Onlus 13° .

Hansa 303 doppio

9ANDREA FRESINI e VITTORIO RUSSO ASD Black Dolphin 9°.

ILCA 7

GIULIANO CUOMO CCN 41°;

SANGUIGNO LORENZO MIGLIACCIO CRVI 42°.

ILCA 6

GINEVRA CARACCIOLO DI BRIENZA GDV LNI Napoli 11°;

GIORGIA DEURINGER RYCCS 15° ;

FRANCESCA AUTIERO MARIA RYCCS 25°;

MARIA PANAGIOTA PAPADAKI, RYCCS 26°;

CLAUDIA RUGIANO YCC 30°.

Kiteboarding

ALESSANDRO GIANNINI, RYCCS 7°;

GAIA FALCO CRVI 14° ( 4° feminile) ;

GIOVANNI CARDONE, Maschio ASD Black Dolphin 18°.