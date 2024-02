Napoli, che successo Fight 4 Naples al Palabarbuto

Un vero successo. Nei numeri e nei contenuti. Emozioni, titoli, sogni e tanto divertimento. Sono gli ingredienti che hanno caratterizzato la terza edizione del Fight 4 Naples. Si è chiuso nel migliore dei modi l’evento tenutosi al Palabarbuto, organizzato dall’associazione sportiva Pro Fighting Napoli Club e dalla società Mosaiko Enterprise. Vincente davvero la scelta di dosare arti marziali e intrattenimento: una formula sapiente che ha richiamato l’attenzione di 400 spettatori nel palazzetto di Fuorigrotta. Avvincenti sono stati i match sul ring, che non hanno deluso affatto le aspettative della vigilia. E poi il format così congegnato si è trasformato in una vetrina per i giovani atleti campani e per quelli provenienti da tutta Italia. Senza tralasciare lo show e le esibizioni musicali.

Da segnalare le vittorie di Salvatore Attrattivo e Raffaele Manzo nel pugilato. Diversa la sorte toccata a Marco De Falco. Nonostante un grande incontro, lo sfidante non è riuscito a strappare il titolo di campione italiano di K-1 a Cano Perez. Grande festa, invece, per Daniele Iodice: il detentore ha battuto Aron Capuccini, conservando la preziosa cintura. «Dedico questa vittoria alla mia famiglia e ai miei allenatori. Voglio dire a tutti i ragazzi: scegliete la strada difficile, quella facile è solo un'illusione e può portarvi nella direzione sbagliata», ha dichiarato Iodice al termine della gara.

L’iniziativa è stata patrocinata da Palazzo San Giacomo, dalla Federkombat e dalla Federazione pugilistica italiana. «A Napoli non esistono sport minori e F4N lo ha dimostrato. Il PalaBarbuto, accogliendo da tutta Italia gli appassionati degli sport di combattimento, si è rivelato la casa degli eventi sportivi e dell'intrattenimento e di portare bene agli sportivi campani: Iodice si è confermato campione d'Italia ed il 19enne napoletano Attrattivo ha vinto», ha sottolineato Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità. «Lo sport come inclusione, intrattenimento, divertimento è il nostro obiettivo per arrivare al 2026 come esempio di capitale europea», ha ribadito l’esponente pentastellato della Giunta Manfredi.

Testimonial dell’evento il campione di pugilato Domenico Valentino. «Sono molto contento di essere intervenuto e di aver partecipato a questa bella manifestazione, vetrina per sport ai quali spesso non viene data la giusta visibilità», ha asserito il campione marcianisano classe 1984. «Ai ragazzi presenti e a quelli che sono saliti sul ring mi permetto di dare un consiglio: non smettete mai di sognare e di lavorare affinchè i vostri sogni si realizzino. Credete sempre in voi stessi», ha aggiunto Domenico Valentino.

Ha espresso grande soddisfazione Luca Donadio, uno dei promoter dell’evento insieme a Guglielmo Esposito. «Siamo contenti di aver portato il F4N al PalaBarbuto. L’atmosfera è stata molto calda e i ragazzi sono stati entusiasti di potersi misurare a casa loro, davanti ai propri sostenitori», ha tenuto a precisare Donadio. «Siamo soddisfatti del lavoro svolto e di aver portato a Napoli per la prima volta un evento del genere».

Tra le mura amiche. «È stato fondamentale organizzare a Napoli il F4N, per non «costringere» i nostri atleti ad andare a combattere sempre fuori regione», ha spiegato Decio Pasqua, coach e consigliere federale della Federkombat. «Questo ha dato modo anche al pubblico di poter guardare dal vivo tale tipo di discipline e magari di affezionarsi a loro. Complimenti agli atleti che si sono preparati bene per i combattimenti», ha concluso Pasqua.