Domani il via alla Granfondo Campania: 100 chilometri e 28 comuni attraversare

Si corre domani la Granfondo Campania, gara con partenza e arrivo dal Vulcano Buono di Nola su un percorso di più di 100 chilometri. Un percorso complesso, ricco di spunti tecnici con una pendenza media del 6% che potrebbe segnare la competizione.

Partenza alle 7.30, per una sfida che negli anni passati ha sempre regalato forti emozioni ai ciclisti e agli appassionati che seguono la gara lungo il suo sviluppo.

Oggi invece, nei locali messi a disposizione dall’hotel Holiday Inn, si è svolta la conferenza di presentazione, alla presenza dell’assessore allo Sport di Nola, Anna Bellobuono; dell’assessore ai Grandi eventi, Vincenzo Martone; del consigliere delegato del sindaco, Erasmo Scotti; del presidente del comitato regionale della Federazione Ciclismo, Giuseppe Cutolo; dell’organizzatore Francesco Vitiello e del testimonial Lello Ferrara.

«La Granfondo Campania è una scommessa vinta. Come organizzatori confrontarsi con le istituzioni di quattro diverse province e 28 comuni non è semplice, ma se la gara si conferma una delle più partecipate della regione, è per merito del lavoro che portiamo avanti» ha spiegato Vitiello durante la conferenza.

Nel corso della conferenza si è parlato anche del libro “Il Giro racconta”, scritto da Gianpaolo Porreca, che l’organizzazione ha deciso di regalare ai primi tre arrivati domani sul traguardo. Insieme a Porreca per parlare del volume e della passione per il ciclismo, anche il presidente nazionale dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana), Gianfranco Coppola.

Gli atleti seguiranno un percorso che attraversa Polvica, San Felice a Cancello, Arienzo, Forchia, Arpaia, Paolisi, Rotondi, Cervinara, San Martino Valle Caudina, Pannarano, Roccabascerana, Pietrastornina, Arpaise, Altavilla Irpina, Grottolella, Capriglia Irpina, Summonte, Ospedaletto, Avellino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Forino, Moschiano, Lauro, Pago del Vallo di Lauro, Marzano di Nola, Liveri, San Paolo Bel Sito.