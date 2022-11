Sly Fox Cube ha vinto la Coppa Giuseppina Aloj, messa in palio dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, nell’ambito del 51esimo Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli, andato in scena domenica. Prima della regata è stato osservato un minuto di silenzio per i tragici eventi di Ischia. Quindi le due sfide in acqua che si sono svolte con un vento di grecale che nella prima prova ha raggiunto i 15 nodi e nella seconda circa 20 nodi.

La Coppa è stata assegnata al primo classificato nella classe Grancrociera: Sly Fox Cube di Roberto Fotticchia e Michele Gagliardi (RYCC Savoia) hanno ripetuto l’ottimo risultato dello scorso anno, seguiti da Laltra di Paola Cascinelli e Dario Maisto (C.N della Vela) e Zen 2 di Cesare Bertoli (LNI Pozzuoli).

“La Coppa Aloj è da trent’anni la regata d’Altura del Circolo Savoia e credo sia un dovere di ogni armatore del appartenente a questo Circolo onorarla con la propria partecipazione; bissare la vittoria anche quest’anno è stata un’enorme soddisfazione, viste le difficili condizioni meteo e rappresenta il meritato premio per un gruppo di amici che vi partecipa da quasi trent’anni”, commenta l’armatore di Sly Fox Cube, Roberto Fotticchia.

Nella classe Orc successi di giornata per Cosixty di Salvatore Casolaro (Cn Torre Annunziata); e Nientemale di Giuseppe Osci e Riccardo Calcagni (Lni Pozzuoli). Gaba di Claudio Polimene (Cn Torre del Greco) ha primeggiato nella categoria Sportboat, seguito in entrambe le prove della domenica da Jeko 3 (Cn Torre del Greco) e Pestifera (Lni Napoli).

La classifica generale, dopo l’assegnazione di due Coppe e cinque regate svolte, vede Sly Fox Cube davanti a tutti nella categoria Grancrociera, Nientemale al primo posto nella classe ORC e Gaba primo tra gli Sportboat.

Prossimo appuntamento domenica 11 dicembre con i Trofei Martinelli, Chiodo e Albanesi messi in palio dal Club Nautico della Vela.