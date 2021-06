Una vittoria con i brividi, quella di Nick Kyrgios, n. 60 delle classifiche Atp, contro il francese Humbert (25) a Wimbledon. Una partita durata due giorni e cinque set. Nell'ultimo parziale, al tredicesimo game, Kyrgios è caduto rovinosamente a terra facendo temere il peggio tanto che il suo avversario si è avvicinato preoccupatissimo. Lunghi secondi di suspense con le immagini che indugiavano sul ginocchio piegato in una posa innaturale. Il tennista australiano dopo un paio di minuti è però riuscito a riprendere il gioco. Il break decisivo poco dopo sul 7-7, con Humbert che ha cesuto il servizio a 30, quindi la vittoria per 9-7 dopo tre ore e 46 minuti di gioco (6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 97). Il ventiseienne affronterà il nostro Gianluca Mager nel secondo turno. Il tennista ligure, 77 al mondo, ha battuto in quattro set Juan Ignacio Londero, 121esimo nel ranking Atp.

Nick Kyrgios losing his legs on the tie break set VERY SCARY fall. #Wimbledon pic.twitter.com/DavBTPgcl7 — SERVE AND VOLLEY (@Serveandvolley9) June 30, 2021