Sorpresa sulla banchina del Reale Yacht Club Canottieri Savoia: Paolo Scutellaro, skipper e team manager in America’s Cup con Mascalzone Latino, tre titoli mondiali e numerosi altri trofei in bacheca, ha trascorso due giorni con i giovani velisti bianco blu della classe Optimist. Un mini stage basato sulla tattica e le partenze, con tanto di regate finali.



Scutellaro ha accettato l’invito del presidente Fabrizio Cattaneo della Volta e del nuovo Consiglio direttivo, rappresentato in banchina dal vicepresidente sportivo, Enrico Milano, e dal consigliere al Naviglio, Nello Oliviero. Per i piccoli atleti, due giorni da ricordare: Scutellaro, tesserato del Circolo Savoia, ha ricordato i primi passi della sua carriera, mossi proprio nelle acque del Golfo di Napoli: da giovane aspirante velista a skipper di professione, il passo è stato breve e Scutellaro s’è ritrovato ai vertici della vela internazionale, prendendo parte a tutte le regate più importanti del mondo.



«Ringrazio Scutellaro – dice il presidente Cattaneo della Volta -. Ha regalato ai nostri ragazzi qualche ora fuori dagli schemi. Ogni piccolo consiglio sarà per loro un segreto da custodire gelosamente, e sono certo che domani torneranno in barca con ancor più voglia». © RIPRODUZIONE RISERVATA