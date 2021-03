Sarà "Futura" il logo ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: svelato oggi l'esito del voto popolare online. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa in streaming sulla pagina Facebook di Milano Cortina 2026, in collegamento con il Salone d'onore del Coni e con la sede lombarda di Milano- Cortina. Pubblicato sui canali social in diretta, "Futura" è composto dai numeri 2 e 6, entrambi di color ghiaccio, e ha vinto con il 75% dei voti sul "Dado". Che raffigura appunto un dado con i numeri 2 e 6 di colore rosso e verde sormontati da un fiocco di neve azzurro stilizzato. A deciderlo è stata una votazione popolare online, per la prima volta nella storia, in cui hanno votato più di 850.000 persone.

La dichiarazione

Soddisfatto il presidente del Coni Giovanni Malagò, che questa mattina è intervenuto al salone d'Onore del Coni a Roma, dove si sta svolgendo la conferenza stampa: «Sono particolarmente emozionato nel vedere il vecchio logo della candidatura, realizzato in house dal direttore comunicazione del Coni Danilo Di Tommaso. Quel logo ci ha portato fortuna, così come siamo convinti che lo farà il logo che accompagnerà le Olimpiadi», così Malagò. che poi ha concluso: «(Futura ndr.) Sarà il simbolo della tenacia di chi ha voluto fortemente queste olimpiadi, le olimpiadi del Paese», ha aggiunto il presidente del Coni. Anche il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali - commentando la scelta del logo Futura - ha dichiarato: «Emozionante il video. Sono stata molto felice di vedere coinvolta una grandissima atleta come Deborah Compagnoni. Un logo bello che potrà raccontarci tante emozioni. Faccio tanti in bocca al lupo a tutti, sono onorata di essere qui questa mattina per ammirare questo logo», così Valentina Vezzali.

