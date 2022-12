Moto club Napoli, festa al Maschio Angioino pensando al circuito di Posillipo

Festa dei piloti del Moto club Napoli nell'antisala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli. Una occasione, la giornata dedicata ai centauri partenopei organizzata dal presidente Vincenzo Di Penta e dal vicepresidente Ettore Tango. L'appuntamento del Maschio Angioino è stata soprattutto l'occasione per commemorare Giovanni Di Penta, ex presidente del Moto club, che con Guido Bourelly è stato tra i pionieri del motociclismo in Campania.

Sono stati proprio Di Penta e Bourelly a organizzare le prime gare motociclistiche a Napoli negli anni '50.



Ad intervenire alla premiazione anche Lorenzo Bourelly, figlio di Guido e già Presidente del club, che ha ricordato la figura di Di Penta, scomparso a marzo scorso all'età di 85 anni. Ala famiglia Di Penta ha consegnato una targa celebrativa.

Il Moto club Napoli è stato fondato nel 1919 e vanta ormai 103 anni di storia, per numero di iscritti e campioni è il terzo in Italia. Tra i protagonisti anche Salvatore Milano, più volte campione italiano di motociclismo, che ha ricevuto una targa. Rievocato lo storico circuito napoletano di Posillipo dove dagli anni '30 agli '60 si correva un gran premio molto amato da appassionati di motori e non solo: per questo motivo gli organizzatori della cerimonia di premiazione e i rappresentanti del Moto club Napoli intendono promuovere già per la primavera 2023 il primo memorial Giovanni Di Penta.