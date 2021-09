«Perdere così dispiace. Resta l’amaro in bocca, perché non l’abbiamo giocata fino in fondo». Due gare (una interna e l’altra in trasferta) e altrettante sconfitte, sette gol subìti e uno solo segnato. Affrontate in ordine cronologico Inter e Roma, squadre di vertice che non perdonano il minimo passo falso in campo. Alessandro Pistolesi riconosce l’indubbia superiorità delle giallorosse ma si rammarica per le amnesie difensive del Napoli femminile, che hanno spianato la strada alle ragazze allenate da Alessandro Spugna.

«Commessi errori banalissimi, senza pressione e in anticipo sull’avversario. Abbiamo perso tre palloni davanti alla nostra area. Un vero suicidio. In quattro minuti abbiamo buttato la partita». Hanno inciso sbandamento e confusione in un breve lasso di tempo, determinando il risultato finale, deciso interamente nel primo tempo (4-1). «Evdokija Popadinova ha fatto una grandissima partita nel suo ruolo, da esterno, quando è subentrata Deppy. Melanie Kuenrath può giocare ovunque. Emma Severini è entrata con personalità, Deppy ha disputato 35 minuti importanti per il suo recupero: la greca si è mossa bene e ha dato profondità alla manovra».

E non solo. «Bene il rientro di Paola Di Marino, Heden Corrado si è difesa bene, Yolanda Aguirre ha salvato diverse situazioni. Note positive ci sono. Dispiace per quei cinque minuti dove abbiamo regalato tre gol», prosegue il tecnico toscano. «Il valore assoluto della Roma è superiore al nostro. Il gol di Eleonora Goldoni è nato da un’azione insistita. Abbiamo replicato azioni simili», prosegue. Elementi utili. «Dobbiamo lavorare e trovare la quadratura, ripartendo da uno zoccolo duro».

In tribuna Ludovica Mantovani, presidente della FIGC femminile, ha assistito alla sfida tra la Roma ed il Napoli. Cordiale l’incontro con il presidente azzurro Raffaele Carlino, volto a suggellare un rapporto di stima e collaborazione, che è motivo di orgoglio per il club partenopeo. Prossimo turno domenica 12 settembre a Cercola contro la Fiorentina delle ex Federica Cafferata, Sarah Huchet e Sabrina Tasselli. Sfida molto più abbordabile: «Quest’anno abbiamo una rosa omogenea: tutte troveranno spazio e potranno dare il loro contributo», conclude fiducioso Pistolesi.