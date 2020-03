Pallavolo, ex Modena Ngapeth positivo al coronavirus: «Ho trascorso tre giorni complicati ma ora è finita»

Earvin Ngapeth, ex stella di Modena, ha annunciato su Instagram di essere positivo al coronavirus e di essere ricoverato da alcuni giorni in un ospedale di Kazan, la città russa dove vive «Ho trascorso tre giorni complicati ma ora è finita - dichiara -, lascerò l'ospedale tra una settimana. State tutti a casa, non succede solo agli altri». Intanto, negli Usa c'è il primo caso di positività per un tesserato della National Football League, e riguarda il coach dei New Orleans Saints, Sean Payton, vincitore di un Super Bowl nel 2009. Payton ha detto di aver voluto uscire allo scoperto per convincere le persone a evitare uscire di casa per un pò di tempo per interrompere lo sviluppo dell'epidemia. Ultimo aggiornamento: 23:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA