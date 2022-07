Parla giallorosso la giornata di esordio dei campionati italiani di nuoto di fondo. La distanza olimpica dei 10 km ha aperto il programma degli Assoluti in corso al centro velico di Piombino, in Toscana, fino al 7 luglio. Nella prova femminile vittoria di Giulia Gabbrielleschi che in volata supera Ginevra Taddeucci e Rachele Bruni, tutte e tre appena rientrate da Budapest. La 25enne di Firenze - tesserata per Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi, allenata da Massimiliano Lombardi e ai Mondiali bronzo nella 5 km e con la 4x1.5 - si impone in 2h06'45''0; alle sue spalle appunto l'altra componente della 4x1.5 terza a Lupa Lake Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli) in 2h06'45''3 e Bruni (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto) in 2h06'45''4.

Nella 10 km maschile invece successo di un ritrovato Andrea Manzi. Il 24enne di Massa di Somma - tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, seguito da Luca Piscopo e da Raffaello Avagnano, sesto nella 5 km ai Mondiali di Budapest 2017 - nuota in 1h53'56''8; secondo un brillante Pasquale Sanzullo (CarabinierI/CC Aniene) in 1h53'57''9; sul gradino più basso del podio sale Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli) in 1h54'00''4. Martedì sono in programma le due 5 km: alle 9.00 lo start della gara femminile; alle 10.45 il via a quella maschile.