Mal comune mezzo gaudio. I problemi impiantistici attanagliano siciliani e campani. E così per la settima giornata di A1 la sfida tra Canottieri Ortigia e Check up Rari Nantes Salerno, prevista inizialmente alla Paolo Caldarella, sarà disputata alla piscina comunale di Nesima a Catania. Varia anche l’orario. Fischio d’inizio anticipato alle ore 14.45 (anziché alle 15).

Caldaie mal funzionanti. Il mancino siracusano Valentino Gallo (nella foto di Gianluca Madonna) ritroverà i suoi ex compagni. Intanto dalla Simone Vitale nessuna buona nuova. Ancora itineranti capitan Michele Luongo e soci, nel tentativo di allenarsi nel migliore dei modi. Il tour clorato ha interessato la Scandone, il Molosiglio con la Canottieri Napoli, Santa Maria Capua Vetere e la Nicodemi, piscina quest’ultima di dimensioni non regolamentari per la pallanuoto.

Cinque vittorie di fila per la compagine di Stefano Piccardo, fermata soltanto dalla Pallanuoto Trieste (15-8). «Trasferta impegnativa contro una formazione che da diversi anni è tra le prime cinque del campionato», spiega alla vigilia il tecnico Matteo Citro, che invita i suoi alla concentrazione. «Dobbiamo dimenticare la difficile situazione che abbiamo ormai da venti giorni con la Vitale chiusa e fare una partita di grande determinazione e cuore», avverte il coach salernitano classe 1981.

«Andare a giocare in Sicilia non è mai facile», osserva il difensore Carlo Sanges. «I biancoverdi sono una squadra giovane con dei pilastri importanti, il primo è il portiere Stefano Tempesti: una leggenda», tiene a precisare il classe 1997. «L’Ortigia merita di occupare il posto che ha in classifica». Seconda in coabitazione con Brescia e Savona. «Ha appena giocato in Euro Cup contro i biancorossi e tornano a casa con una sconfitta per 7-2».

Desiderio di immediato riscatto per il club presieduto da Martino Maurizio Abela. «Questo rappresenta un’arma a doppio taglio, sicuramente avranno voglia di rivalsa e fame agonistica», ricorda Sanges. «Dobbiamo cercare di fare la nostra partita senza paura», conclude il pallanuotista giallorosso numero 4.