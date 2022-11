Implacabile. Nell’anticipo della terza giornata di serie A1 il pronostico (scontato) della vigilia viene confermato alla Ferro. Dove il Recco batte agevolmente la Check up Rari Nantes Salerno 18-5 (parziali di 5-0, 4-2, 4-1, 5-2). «Vittoria abbastanza tranquilla. I giallorossi avevano assenze importanti», ricorda con onestà intellettuale il napoletano Alessandro Velotto, autore di una doppietta. Capitan Michele Luongo e compagni hanno disputato nell’arco di 48 ore la seconda gara infrasettimanale. Dopo il Brescia di Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce, la supercorazzata biancoceleste.

«Salerno è una squadra nuova, che ha bisogno di automatismi, e dispone di giocatori di qualità», osserva il classe 1995. «Ci prepariamo per il tour de force, che ci vedrà impegnati a Brescia sabato 12 novembre, poi con l’Olympiakos al Pireo e la finale di Supercoppa contro il Sabadel. Quest’ultima è una partita importante e speriamo di alzare il primo trofeo stagionale», auspica fiducioso Velotto. «Desideriamo continuare così e farci trovare pronti per i prossimi impegni», conclude il pallanuotista di Ponticelli, bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016.

Indisponibili per infortunio il portiere salernitano Gabriele Vassallo (ex compagno di squadra di Velotto alla Canottieri Napoli) e il difensore partenopeo Zeno Bertoli, ex di turno, protagonista del Triplete, insieme al Golden Boy. Tra i pali il giovane Aniello Milione (2001). Triplette realizzate da Francesco Di Fulvio, Pietro Figlioli e Giacomo Cannella (nelle foto di Federico Schenone).

Inizio in salita per il club presieduto da Enrico Gallozzi, che ha affrontato nelle prime tre giornate le compagini che hanno chiuso a podio la stagione appena conclusa. «Stiamo iniziando a gestire meglio la fase offensiva e le superiorità numeriche. Dobbiamo ancora trovare il giusto equilibrio difensivo, dove si fanno sentire le assenze per infortunio di Vassallo e Bertoli», dichiara il tecnico Matteo Citro. «Nel complesso ho colto dei segnali di crescita, ai quali dobbiamo dare seguito, ed iniziare a fare punti», conclude l’allenatore classe 1981.

Alla Vitale sfida tra giallorossi: prossimo avversario Distretti Ecologici Nuoto Roma sabato 12 novembre (ore 18).