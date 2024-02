QuantWare Napoli-Omifer Palmi 3-1: obiettivo salvezza diretta

La QuantWare Napoli si regala un turno infrasettimanale da favola, batte li calabresi della Omifer Palmi e torna a sognare la salvezza diretta. Il risultato è un netto 3-1(25-22; 25-23; 22-25; 32-30) ma le emozioni sono state da cardiopalma. I partenopei partono forte sospinti da un pubblico non numeroso, considerato il turno infrasettimanale, ma molto caloroso, di slancio mettono sotto la squadra del Palmi, che pur orfana dello straniero Strabawa e magari anche con la testa alla finale di coppa Italia di serie A3 che disputeranno nel week end, non tiene il passo e si ritrova sotto 2-0



Nel terzo set gli ospiti si risvegliano dal torpore e hanno una reazione di orgoglio, e si impongono ritornando prepotentemente in gara, ma è nel quarto set che si vivono le emozioni più intense del Match. Palmi parte forte e prende un largo margine che lascia presagire un tie break di li a poco, ma si sa la QuantWare Napoli è una squadra che, soprattutto tra le mura amiche è capace di imprese epiche; sul risultato di 17-21 coach Calabrese lancia nella mischia Quarantelli, Calabrese e Piccolo, la squadra complice un turno in battuta di Starace che tira bordate come una corazzata rientra prima, resiste e chiude sull’incredibile punteggio di 32-30 , con Frankowsky e Starace mattatori di giornata con 18 punti e Saccone in grande evidenza al centro.

Dopo questa vittoria, il campionato avrà una pausa per la finale di coppa Italia, ci sarà il tempo di preparare il rush finale di tre gare che daranno i verdetti finali.

«Siamo una squadra che non muore mai - queste le prime parole di coach Sergio Calabrese - sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, una vittoria della squadra per la squadra in uno dei mille momenti cruciali di questo campionato di serie A3 veramente di altissimo livello». Gli fa eco Corrado Comite Ds dei partenopei: «Squadra encomiabile, riusciamo ad essere al livello di formazioni come il Palmi che hanno investito budget importanti in questo campionato, siamo in ballo per salvarci direttamente, non ci tireremo indietro fino alla fine».

La squadra tornerà al lavoro venerdì per preparare la delicata trasferta di Lecce altro crocevia importante.