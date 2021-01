Guanto di sfida. Arriva la seconda forza del campionato ma Francesco Molitierno non teme il confronto. «La partita dell’andata è stata archiviata. Brucia ancora ma domani affronteremo la corazzata Italservice Pesaro, uscita dalla Champions League solo dopo i calci di rigore». Sfiora l’impresa in campo internazionale la compagine allenata da Fulvio Colini. Marchigiani a 31 punti, con 61 gol realizzati e 32 subìti in 15 gare in campionato.

«Dovremo dare tutto come fatto finora. E’ un anno particolare ma sappiamo quello che dobbiamo fare», spiega alla vigilia il portiere classe 1989. Fischio di inizio alle ore 16. «Il PalaCercola deve diventare il nostro fortino», auspica convinto l’ex giocatore del Lollo Caffè Napoli. «Tra mille difficoltà abbiamo disputato un buon inizio di stagione. Non era facile riprendere dopo quanto è accaduto al nostro gruppo».

Il Covid-19 si è abbattuto sui gialloblu, che si sono rialzati. «Prospetto un girone di ritorno migliore rispetto a quello dell’andata. Siamo una squadra titolata per le zone alte della classifica, costruita per arrivare molto lontano». Terribile matricola il club del presidente Antonio Massa al primo anno in serie A. «La rosa si è allargata con l’arrivo dell’universale belga Valentin Dujacquier. Inoltre Alex si è aggregato al gruppo: è un innesto fondamentale, che detta i tempi di gioco», afferma Molitierno.

Nel mirino la qualificazione all’Europeo in Olanda. «E’ un periodo fondamentale. Conto di dare il mio apporto alla Nazionale», conclude l’estremo difensore del Real San Giuseppe. I ragazzi di Andrea Centonze pronti a dare battaglia nella 16esima giornata, anche a porte chiuse: senza tifosi e con le prodezze di Francesco Molitierno.

