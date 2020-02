Cuccioli a Roccaraso, Di Mare (Sai Napoli) vince l'oro

Ancora un titolo per un giovane sciatore napoletano. A Roccaraso si sono svolte le gare interregionali che hanno visto la partecipazione di 220 atleti provenienti da tutte le regioni del Centro-Sud. Nella prova di slalom speciale oro per Antonio Di Mare nella Categoria Cuccioli 2. Antonio, che gareggia con i colori dello Sci Club Sai Napoli, è allenato dall'istruttore nazionale Alfonso Trilli. Notevoli i sacrifici per questo giovanissimo atleta, che durante il periodo estivo e autunnale si allena sui ghiacciai e in inverno è costretto a sacrificarsi per conciliare studio e sport, facendo i compiti anche in treno durante i trasferimenti sui luoghi di gara. © RIPRODUZIONE RISERVATA