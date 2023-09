Mamma orsa F36 trovata morta, scomparso il cucciolo: mistero sulle cause. «Qualcuno si è fatto giustizia da solo?»

Le cause della morte non sono ancora chiare. Di certo c'è che mamma orsa F36 non c'è più. Ma non è tutto. Da ieri sera, infatti, quando la sua povera carcassa è stata rinvenuta nella Val Bondone, nel territorio comunale di Sella Giudicarie, si teme anche per la per la sorte del suo cucciolo che, al momento, sembra sparito. Cosa o chi ha ucciso mamma orsa? Se lo chiedono tutti. Dai forestali del Trentino intervenuti sul posto, ai medici e tecnici dell'istituto Zooprofilattico di competenza dove è stata portata stamattina, fino alle associazioni che chiedono chiarezza.

Trentino, orsa F36 trovata morta: cosa è successo

«Sino ad ora, ha fatto sapere la Provincia, le cause della morte di F36 non sono note».

Il rinvenimento di mamma orsa era stato reso possibile dopo l'attivazione del sensore di mortalità del quale era dotato il suo radiocollare. F36era, circa 6 anni d'età, era divenuta nota dopo due fatti di cronaca che, stando a quanto ricostruito, l'avevano vista protagonista l'estate scorsa. «Falsi attacchi» determinati dalla presenza del suo piccolo che avevano riguardato due escursionisti in località Mandrel, nei boschi delle Giudicarie, il 30 luglio, il primo, e quello del 6 agosto che aveva coinvolto una coppia in località Dos del Gal, sempre nel territorio delle Giudicarie. In entrambi i casi il tutto si era risolto con poco piu di un comprensibile spavento.

Da allora, comunque, la Provincia di Trento aveva monitorato l'orsa fino ad arrivare addirittura a condannarla a morte. La sentenza era stata bloccata dal Tar soltanto un paio di settimane fa. «Qualcuno ha voluto farsi giustizia da solo?». L'ipotesi avanzata da diversi animalisti spaventa e fa pensare. D'altro canto, le cronache legate a orsi e lupi, non soltanto in Trentino, insegnano. Non sarebbe certo la prima volta. Così, mentre di attende l'esito delle analisi di rito che possano far chiarezza su quanto accaduto, l'attenzione si sposta sul suo cucciolo. Rimasto orfano, terrorizzato e, si spera, ancora in vita, è a rischio.